Дачные кооперативы под Петрозаводском и многие населенные пункты Карелии временно останутся без света

АО «Прионежская сетевая компания» предупредила о временных отключениях электроэнергии в более 30 населенных пунктах и дачных кооперативах Карелии с 18 по 24 апреля.

Отлючения будут проводиться для модернизации линий электропередачи и подстанций.

Временные отключения возможны, в том числе, в окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Березка-3», «Виктория», Елочка», «Озерки», «Ветерок», Светофор», Строитель», «Мелодия», «Ручеек», «Медик», «Гея», «Светлячок», «Рубин», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Скороход», местечко Елчезеро.

Там может не быть света с 18 по 22 апреля с 9.00 до 17.00.

Кроме того, с 18 по 20 апреля с 10.00 до 16.00 отключения возможны в селе Деревянное и деревне Бесовец на территории СНТ «Северные просторы».

В перечень включено и несколько городов - райцентров Карелии.

Полный список населенных пунктов опубликован на официальном сайте правительства Карелии.