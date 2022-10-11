«Дачных» штрафов в России будет меньше

Юрист рассказала, что шашлыки разрешат жарить в пяти метрах от дома с марта 2023 года.

Власти смягчили требования к приготовлению пищи на открытом огне и сжиганию листвы на дачах — теперь жарить шашлыки на мангале можно в 5 метрах от дома, а не в 25 метрах, как раньше. Это обусловлено жалобами граждан на то, что на размер среднестатистического дачного участка — 6 соток — не позволяет соблюсти правила. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун.

Постановление правительства об изменениях в Правила противопожарного режима РФ № 1479 опубликовано в конце ноября, а в силу новация вступает с 1 марта 2023 года. Речь идет о сжигании листвы на придомовой территории и установке мангалов для приготовления пищи.

«Новая редакция правил вводит порядок использования открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках. Она устанавливает, что место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек», — пояснила эксперт.

Если при этом использовать металлическую или выполненную из негорючих материалов емкость, то минимально допустимое расстояние может быть уменьшено до 5 метров для приготовления пищи. Сжигание сухой листвы и веток возможно на расстоянии до 7,5 метров от построек.

Прошлые редакции документа устанавливали, что при использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее 50 метров либо 20 метров в железном контейнере (например, мангалах, жаровнях).

Теперь вступает в силу понятие садовых или огородных земельных участков. Это позволяет участникам СНТ на придомовой территории заниматься приготовлением пищи.

Данные поправки обоснованы тем, что среднестатистический размер земельного участка — 6 соток и соблюдение норм практически невозможно. Нововведения позволят не нарушать требования пожарной безопасности, как следствие, не получить штраф.

«При этом санкции за нарушение противопожарного законодательства, пусть и в новой редакции, остаются в силе. Важно соблюдать требования закона, за нарушение возможен штраф размером от 2 до 4 тысяч рублей», — заключила юрист.