Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Завершен первый этап строительства хирургического корпуса БСМП Петрозаводска
05.11.2022 09:56
Жители Карелии собирают грибы из-под снега (ФОТО)
05.11.2022 09:46

«Дачных» штрафов в России будет меньше

Новости. Общество
00:10, 06 Ноября 2022
фото: © drive2.ru

Новости партнеров

Юрист рассказала, что шашлыки разрешат жарить в пяти метрах от дома с марта 2023 года.

Власти смягчили требования к приготовлению пищи на открытом огне и сжиганию листвы на дачах — теперь жарить шашлыки на мангале можно в 5 метрах от дома, а не в 25 метрах, как раньше. Это обусловлено жалобами граждан на то, что на размер среднестатистического дачного участка — 6 соток — не позволяет соблюсти правила. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун.

Постановление правительства об изменениях в Правила противопожарного режима РФ № 1479 опубликовано в конце ноября, а в силу новация вступает с 1 марта 2023 года. Речь идет о сжигании листвы на придомовой территории и установке мангалов для приготовления пищи.

«Новая редакция правил вводит порядок использования открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках. Она устанавливает, что место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек», — пояснила эксперт.

Если при этом использовать металлическую или выполненную из негорючих материалов емкость, то минимально допустимое расстояние может быть уменьшено до 5 метров для приготовления пищи. Сжигание сухой листвы и веток возможно на расстоянии до 7,5 метров от построек.

Прошлые редакции документа устанавливали, что при использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее 50 метров либо 20 метров в железном контейнере (например, мангалах, жаровнях).

Теперь вступает в силу понятие садовых или огородных земельных участков. Это позволяет участникам СНТ на придомовой территории заниматься приготовлением пищи.

Данные поправки обоснованы тем, что среднестатистический размер земельного участка — 6 соток и соблюдение норм практически невозможно. Нововведения позволят не нарушать требования пожарной безопасности, как следствие, не получить штраф.

«При этом санкции за нарушение противопожарного законодательства, пусть и в новой редакции, остаются в силе. Важно соблюдать требования закона, за нарушение возможен штраф размером от 2 до 4 тысяч рублей», — заключила юрист.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.10.2022, 00:10
Ученые назвали самый опасный для мозга алкогольный напиток
04.11.2022, 09:26
Возможности поездок через Финляндию по туристической визе расширились
31.10.2022, 06:40
Жители района в Петрозаводске требуют закрыть местный бар
03.11.2022, 10:00
Стало известно состояние ребенка, который пострадал в торгово-развлекательном центре Петрозаводска
01.11.2022, 11:48
Крытая парковка торгового центра в Петрозаводске стала платной
03.11.2022, 16:45
В Петрозаводске ребенка, который после избиения отцом вышел из 2-летней комы, выписали из больницы

Аналитика

03.11.2022 13:39
Тема недели
Вменяем или психически нездоров?
Неоднократно судимый житель Петрозаводска, обвиняемый в жестоком убийстве уроженки Олонца Дианы, проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.
Прогноз экономики Карелии: ожидания и реальность
01.11.2022 09:00
Деньги не пахнут?
31.10.2022 08:30
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска
28.10.2022 16:47
Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора
28.10.2022 15:15
Глаз да глаз нужен: как в Петрозаводске заканчивается сезон благоустройства
27.10.2022 14:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2022 16:27
Без политики
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
Многопрофильный медицинский центр «Поликлиник» примет первых пациентов в ноябре.
Такой бизнес нам нужен: как «Карелкамень» озерного лосося сохраняет
03.11.2022 14:58
Покой нам только снится
31.10.2022 13:33
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.