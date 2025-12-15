Дачный дом загорелся в Лахденпохском районе

На место происшествия прибыли пожарные.
Сегодня, 16 декабря, в 12:58 в урочище Пертовка Лахденпохского района загорелся дачный дом, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
На место происшествия направлены две бригады пожарных.
— На момент прибытия первого пожарного расчёта дачный дом горит открытым пламенем. Тушение пожара производится с подвозом воды, — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших нет.
