Дачный дом и сарай сгорели в карельском поселке

Ранним утром 24 сентября в поселке Табойпорог Сегежского округа произошел сильный пожар.
Огонь полностью уничтожил деревянный дачный дом и сарай. Об этом сообщили в паблике местных пожарных.
Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 03:29. На место выехали пожарные 12-й пожарно-спасательной части. Для ликвидации огня привлекались 10 человек личного состава и три единицы техники. В результате происшествия дачный дом сгорел дотла. Пострадавших нет.
Причины случившегося сейчас выясняются.
