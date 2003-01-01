Дачный дом и сарай сгорели в карельском поселке

Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 03:29. На место выехали пожарные 12-й пожарно-спасательной части. Для ликвидации огня привлекались 10 человек личного состава и три единицы техники. В результате происшествия дачный дом сгорел дотла. Пострадавших нет.

Огонь полностью уничтожил деревянный дачный дом и сарай. Об этом сообщили в паблике местных пожарных.

Города в Карелии вошли в число популярнейших мест для отдыха в коттеджах

В Петрозаводске нашли водителя, который чуть не сбил людей на пешеходном переходе

НДС в России могут повысить до 22% для финансирования обороны

В Карелии за три месяца более 70 человек пострадали от укусов собак

«Никому не называйте пароли»: жителям Карелии рассказали, как не попасться на уловки псевдокурьеров маркетплейсов

В АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию

Мошенники пообещали привезти посылку жителю Лахденпохского района, но вместо этого забрали у него 190 тысяч рублей

У пенсионерки изъяли телефон и ноутбук за призывы в соцсетях

Облачно, сухо и до -2°С: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 25 сентября

МРОТ в России поднимут более чем на 20% — Мишустин

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2026 году

В Карелии каждое второе кафе с бараниной и олениной работает с нарушениями

В Карелии объявили награду в 3 млн рублей за изобретение нового комбайна для сбора ягод

Возвращать сельхозземли в регионах в оборот будут с помощью муниципального контроля

В Карелии за неделю 26 тысяч человек вакцинировались от гриппа

Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.