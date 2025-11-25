Дачный дом полностью сгорел в поселке Асилан в Карелии

В поселке Асилан Лахденпохского района 25 ноября произошел пожар, в результате которого полностью сгорел дачный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 15:30 через систему «112». На место происшествия выехали дежурные подразделения пожарных частей из Куркиеки и Лахденпохьи. Подразделения прибыли к месту вызова в 16:21, ликвидация открытого горения была проведена к 16:30.

Расстояние от пожарной части в Куркиеках до места пожара составило 30 километров. В результате происшествия дом был уничтожен огнем полностью.

Пострадавших при пожаре нет. В случае возникновения чрезвычайной ситуации спасатели напоминают о необходимости немедленно звонить по телефону «112».

Напомним, в Петрозаводске утром 25 ноября горел склад.