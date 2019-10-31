Дачный дом сгорел в Карелии

Пожар произошел ночью 31 октября в дачном кооперативе, сообщили в МЧС Карелии.

В 00.15 пожарно-спасательные подразделения Костомукши привлекались для ликвидации пожара в дачном доме СОТ "Рудник ". В 2.54 пожар ликвидирован.



Дом сгорел.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.