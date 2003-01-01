Дачный дом загорелся в Прионежском районе

На станции Деревянка в Карелии произошёл пожар в частном доме.

Вчера, 8 ноября, в 20:34 в СНТ «Медик», расположенном на станции Деревянка в Прионежском районе, загорелся дачный дом. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

По данным МЧС, на место происшествия прибыли семеро пожарных. Выяснилось, что огонь охватил чердак здания.

— Благодаря своевременному обнаружению возгорания и оперативному сообщению в пожарную службу строение спасено, — рассказали в ведомстве.

Через 45 минут, в 21:19, специалистам удалось потушить пламя. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее пожар в частном доме произошёл в посёлке Пиндуши Медвежьегорского района.