Дай себе шанс: глава Минздрава Карелии объяснил, для чего нужна диспансеризация

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о диспансеризации, когда можно на ранней стадии выявить заболевание и получить шанс на 100-процентное выздоровление.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков написал, что в 2022 году в Городской поликлинике № 2 Петрозаводска у 40-летнего мужчины во время диспансеризации был получен положительный анализ кала на скрытую кровь. Он был направлен к проктологу, который во время проведения колоноскопии выявил аденокарциному нисходящего отдела толстого кишечника. Пациент был своевременно госпитализирован в онкодиспансер и успешно прооперирован.

В Городской поликлинике № 4 выявлено 17 онкопатологий.

В Медвежьегорской ЦРБ у 44 пациентов впервые выявлены заболевания органов дыхания, у 239 — заболевания сердечно-сосудистой системы, у 10 — болезни пищеварения, у 17 пациентов выявлена онкопатология на ранней стадии.

«Такие примеры можно привести по всем медицинским организациям, где проводится диспансеризация. Эти данные говорят о том, насколько она важна. Многие заболевания можно выявить на ранних стадиях. Это означает, что врачи раньше начнут лечение и пациент имеет почти 100%-е шансы на полное выздоровление», — рассказал Михаил Охлопков и посоветовал не откладывать поход к врачу.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги», в отделении или кабинете профилактики и в регистратуре поликлиники.

Под диспансеризацию в этом году попадают граждане, рождённые в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, а также все граждане 40 лет и старше.

Возьмите с собой паспорт и полис ОМС. Все обследования проводятся бесплатно!

Если у вас возникают проблемы с прохождением диспансеризации, вы можете обращаться в специальный паблик «Диспансеризация в Карелии».