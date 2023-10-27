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«Дайте лесу время», — специалисты Минприроды рассказали, как в Карелии восстанавливают лес

Новости. Общество
09:42, 01 Ноября 2023
фото: © Freepik

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С момента старта нацпроекта «Экология» в 2019 году, республика ежегодно сокращает разрыв между погибшими и восстановленными лесами.

За пять лет в Карелии лесовосстановление провели на площади более 131 тыс. га, сообщили в паблике республиканского Минприроды 31 октября.



Как подчеркнули в сообществе, мероприятия по сохранению лесов ведутся в рамках нацпроекта «Экология», который реализуется при поддержке президента России Владимира Путина.



«Площадь уже выполненных в 2023 году лесовосстановительных работ сравнима с площадью 41 тысячи футбольных полей. Всего в этом году лесовосстановление проведут на площади 31,7 тыс. гектаров», — рассказали в источнике.

Сначала арендаторы традиционно делали упор на искусственное лесовосстановление, чтобы успеть выполнить посадки в лучшие агротехнические сроки (до установления жаркой погоды). Этот этап завершен: сеянцы сосны и ели посажены во всех районах Карелии на площади 8,6 тыс. га.

Кроме того, в Карелии на площади 1285 га (при плане в 783 га) в этом году завершили выполнение компенсационного лесовосстановления — то есть выполнение посадок ели и сосны на площадях, где прошли рубки под разработку карьеров, ЛЭП и прочего.

Сейчас арендаторы в районах Карелии завершают последние работы по содействию естественному лесовосстановлению, готовят почву для посадок следующего года. В то же время сотрудники лесничеств подсчитывают площадь уже проведенных лесовосстановительных работ.

Екатерина Родионова из Пряжинского центрального лесничества, которая лично участвует в проведении инвентаризации на делянках, отметила:

«Регулярно слышу фразу „все вырубили — ничего не посадили“. Не устану повторять — дайте лесу время вырасти, и он будет красивый, высокий и крепкий. Лес в Карелии восстанавливают ежегодно, за ним ухаживают, его дополняют».

С момента старта нацпроекта «Экология» в 2019 году, Карелия ежегодно сокращает разрыв между погибшими, вырубленными и восстановленными лесами.

Специалисты отметили, что в 2023 году показатель баланса выбытия и воспроизводства лесов должен составить 86% — на сегодняшний день он уже достиг 78,3%, работы выполнены на площади 28,6 тыс. га. Окончательные итоги подведут в конце года.

К 2024 году Карелия должна перейти на 100% выбытия и воспроизводства лесов, то есть к схеме «сколько вырублено/погибло — столько восстановлено», заявили в источнике.

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