«Дайте людям трассу!» - в Петрозаводске закрыты «Фонтаны»

Любимая лыжная трасса «Фонтаны» в Петрозаводске оказалась закрытой для любителей активного отдыха, там снег бороздят КАМАЗы и экскаватор.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото, на котором видно, что популярная лыжная трасса «Фонтаны» пуста и безлюдна, хотя снега выпало достаточно. При таком обилии снега любители лыжных прогулок всегда, а особенно в выходные дни, устремлялись к любимому месту отдыха.

Судя по фото, на «Фонтанах», увы и ах, нет привычной активности. Неудивительно, что отсутствие возможности провести время так, как предпочитают лыжники, любители зимних прогулок и семьи с детьми, возмутило жителей Карелии.

«Лыжная трасса Фонтаны в этом году не открылась для лыжников. Ребята в прокате сказали, что делают планировку, по контракту вроде бы чуть ли не до января, а это половина лыжного сезона!» — рассказала жительница Петрозаводска.

«Альтернатива — Курган, но там резкие и небезопасные горки и занимаются спортсмены…» — отметила горожанка.

Расстроился от состояния трассы «Фонтаны» и другой житель карельской столицы. Он выложил видео в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» и поделился впечатлениями, рассказав, что специально купил лыжный комплект к этому сезону.



«Планировал быть в тонусе, заниматься спортом, а в итоге сплошное расстройство. Нет слов, внутри всё кипит и выплёскивается…» — написал горожанин в сети.



«Начало лыжного сезона на трассе Фонтаны явно сорвали — там катается два Камаза и умиротворённо ковыряют землю полтора экскаватора (один обычный и маленькая личинка). Работники втроём-вдвоём ведут беседы. К ним претензий нет, так как они только выполняют поставленные задачи», — рассказал петрозаводчанин.

«Проковыряли они совсем немного таким образом и до развилки ещё очень далеко. А там лежит такой шикарный снег, по которому одно удовольствие кататься на лыжах. Но трассы нет и встречаются только одинокие пешеходы. Ни у одного человека я не увидел улыбки на лице, потому что всё это вызывает только грусть и мысли „Доколе?“» — поведал также пользователь сети.



«На самой развилке разобран мост, лежат пиломатериалы, но совершенно не наблюдается круглосуточного стука молотков. Шаляй-валяй — и так сойдёт. Возможно, потому что якобы контракт действует до января 2024. Торопиться некуда. Но возникает логичный вопрос. Как можно было вообще додуматься прописать контракт до января. Если знали, что не получится, то зачем было вообще трогать трассу, которая в принципе работала? Описано, что сделают пешеходную и велосипедную дорожку. Что-то не верится совершенно.



Вчера был на Кургане. Кататься можно, но там много льда и спуски-подъёмы не для подготовленных людей. А неспортсмен может и травмироваться, о чём есть предупреждения на сайте Кургана (Центр Спортивной Подготовки). Представьте пенсионеров, несущихся с горок и карабкающихся в подъёмы. С тахикардией…» — продолжил автор поста.

«На мой взгляд, логично уже признать, что не успели… пора забирать свои совки-лопатки и дать уже снегу лечь на трассу», — предложил горожанин.

«Дайте людям трассу!» — обратился к властям петрозаводчанин в видео.

Фото: Скриншот с фото: Ирина Яковлева / «МК в Карелии»

Как ранее сообщили в Дирекции спорта, 27 ноября в Петрозаводске начинается предварительная регистрация на XXXIII городской Фестиваль «Зимние фонтаны – 2024», который стартует в столице Карелии 3 декабря.