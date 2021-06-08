Дайвер и фотограф из Карелии дублирует актера Кирилла Кяро на съемках нового сезона сериала «Эпидемия» (ФОТО)

Съемки сериала проходят в карельской тайге.
Известный дайвер и фотограф из Карелии Дмитрий Беленихин участвует в съемках нового сезона российского сериала «Эпидемия», которые проходят сейчас в карельской тайге. Как рассказал сам Дмитрий «Столице на Онего», он дублирует исполнителя одной из главных ролей Кирилла Кяро.
Карельский фотограф разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» два снимка со съемок. На одном из них Дмитрий Беленихин запечатлен в гриме, а на другом - в компании с актером Александром Робаком.
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