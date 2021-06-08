Реклама на сайте
Прислать новость
Блогерша показала простой способ выучить любой иностранный язык 1
08.06.2021 21:30
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
Охранник притворился хирургом и провел операцию пациентке 3
08.06.2021 19:30

Дайвер и фотограф из Карелии дублирует актера Кирилла Кяро на съемках нового сезона сериала «Эпидемия» (ФОТО)

Новости. Культура
15:27, 09 Июня 2021
фото: https://vk.com/belenikhin

Съемки сериала проходят в карельской тайге.

Известный дайвер и фотограф из Карелии Дмитрий Беленихин участвует в съемках нового сезона российского сериала «Эпидемия», которые проходят сейчас в карельской тайге. Как рассказал сам Дмитрий «Столице на Онего», он дублирует исполнителя одной из главных ролей Кирилла Кяро.


Дмитрий Беленихин с актером Александром Робаком. Фото: https://vk.com/belenikhin

Карельский фотограф разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» два снимка со съемок. На одном из них Дмитрий Беленихин запечатлен в гриме, а на другом - в компании с актером Александром Робаком.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-06-09 15:33:56
Лишь бы не работать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
07.06.2021, 10:57
В Петрозаводске скандальное кафе «Мангал» переехало в популярный торговый центр: соседи шокированы
07.06.2021, 10:20
В Петрозаводске уничтожили исторические теннисные корты (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:15
Капитал
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
Воспитательница и древние артефакты 1
Сегодня 15:10
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 1
08.06.2021 11:37
Достояние республики 1
08.06.2021 09:16
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»