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Дайверы обнаружили затонувший корабль в Ладожском озере у монастыря в Карелии

Новости. Общество
09:11, 26 Мая 2022
фото: © Центр научных исследований 1XPEDITION

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Дайверы клуба подводного плавания «Диво» из Орловской области в ходе экспедиции в Монастырскую бухту острова Валаам нашли затонувший корабль.

Напомним, в середине мая на Валааме стартовала экспедиция клуба подводных исследований «Диво» по поиску ценностей Спасо-Преображенского монастыря, оказавшихся на дне Ладожского озера во время советско-финляндской войны.

Как пишет ТАСС, в ходе экспедиции в Монастырскую бухту острова Валаам обнаружили затонувший корабль, который, предположительно, перевозил груз для постройки скитов.

«Целью экспедиции является поиск церковного имущества, затонувшего в Монастырской бухте острова Валаам во время эвакуации в 1940 году. Поисковая группа обнаружила неизвестный ранее корабль, судно имеет хорошую сохранность остова. Вероятно, что затонувший корабль являлся транспортным и перевозил строительный груз для постройки скитов на островах. Из истории известно, что на Валааме было собственное кирпичное производство, для внутренних нужд монастыря», — рассказал ТАСС в среду дайвер клуба Станислав Трофимов.

Как отметил собеседник агентства, обнаруженный корабль, предположительно, парусное судно, принадлежал Валаамскому монастырю. На борту судна обнаружили кирпичи с клеймом монастыря, часть груза, среди которого есть предметы, датируемые, ориентировочно, серединой XIX — началом XX века. Обстоятельства затопления судна пока неизвестны.

«Корабль частично разрушен, скорее всего, авиабомбой, часть носа обрушена, корпус корабля сохранился очень хорошо. Корабль интересен и перспективен для дальнейшего обследования, находку мы передадим для исследования специалистам», — отметил Трофимов.

Экспедиция клуба подводного плавания «Диво» проходит в рамках научно-исследовательского проекта 1XPEDITION с 16 по 26 мая. Целью экспедиции является поиск церковного имущества, затонувшего в Монастырской бухте острова Валаам во время эвакуации в 1940 году. Команда специалистов Института археологии РАН с помощью магнитометров изучает монастырскую бухту, водолазная группа использует методику поиска галсами в прибрежной зоне Никольского скита, поисковая группа дайверов обследует обнаруженные затонувшие объекты в монастырской бухте.

Поисковые работы в акватории острова Валаам ведутся с 2017 года. За это время было найдено несколько затонувших кораблей, принадлежавших монастырю, и ряд артефактов.

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