Дайверы очистили от мусора дно Ключевского карьера и территорию вокруг (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В традиционном субботнике на Ключевском карьере в Петрозаводске приняло участие более 50 человек.
Как рассказали в дайвинг-клубе «Онего», в рамках Международного дня очистки водоёмов прошел юбилейный, 15-й по счету субботник.
В этом году к дайверам на Ключевском карьере присоединились представители благотворительного фонда помощи бездомным животным «РЕКС», вэйк-клуб «Онежские пираты», и неравнодушные горожане.
В субботнике приняло участие более 50 человек.
Инструмент, мешки, перчатки и контейнер предоставила администрация Петрозаводска.
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