Дайверы очистили от мусора дно Ключевского карьера и территорию вокруг (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В традиционном субботнике на Ключевском карьере в Петрозаводске приняло участие более 50 человек.

Как рассказали в дайвинг-клубе «Онего», в рамках Международного дня очистки водоёмов прошел юбилейный, 15-й по счету субботник.

В этом году к дайверам на Ключевском карьере присоединились представители благотворительного фонда помощи бездомным животным «РЕКС», вэйк-клуб «Онежские пираты», и неравнодушные горожане.

В субботнике приняло участие более 50 человек.

Инструмент, мешки, перчатки и контейнер предоставила администрация Петрозаводска.