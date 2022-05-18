Дайверы возобновили поиск утонувших в Ладожском озере ценностей Валаамского монастыря

На Валааме стартовала новая экспедиция клуба подводных исследований «ДИВО» по поиску ценностей Спасо-Преображенского монастыря, оказавшихся на дне Ладожского озера во время советско-финляндской войны.

Об этом сообщили в Центре научных исследований 1XPEDITION.

«Мы прибыли на остров Валаам для исследования и поиска церковных ценностей с помощью современных методик и нового поискового оборудования — гидролокаторов бокового обзора, магнитометров и подводных металлоискателей», — говорится в сообщении в группе Центра Вконтакте.

Как пояснили в клубе, ценности были утрачены в декабре 1939 года во время эвакуация с Валаама. С острова на трех автомобилях были отправлены церковные вещи, включая подлинник Валаамской иконы Божией Матери и другие святыни.

«Не многие предметы доехали до места назначения. Суровое Ладожское озеро оставило артефакты на временное хранение», — рассказали дайверы.

Поисковые работы в акватории острова Валаам ведутся с 2017 года. За это время было найдено несколько затонувших кораблей, принадлежавших монастырю, и ряд артефактов.

