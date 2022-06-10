Дама на иномарке сбила юного велосипедиста в Карелии

В Костомукше 10-летний ребенок получил травмы в результате ДТП.

ДТП произошло в пятницу, десятого июня, в Костомукше на улице Интернациональная в районе дома 10б. Об этом информирует Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 46-летняя женщина на автомобиле «Hyundai» совершила наезд на 10-летнего велосипедиста. Ребенок травмирован.

Ранее сообщалось, что выбежавший на дорогу ребенок попал под колеса в Карелии.