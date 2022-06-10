Дама на иномарке сбила юного велосипедиста в Карелии

В Костомукше 10-летний ребенок получил травмы в результате ДТП.
ДТП произошло в пятницу, десятого июня, в Костомукше на улице Интернациональная в районе дома 10б. Об этом информирует Госавтоинспекция.
По предварительным данным, 46-летняя женщина на автомобиле «Hyundai» совершила наезд на 10-летнего велосипедиста. Ребенок травмирован.
Ранее сообщалось, что выбежавший на дорогу ребенок попал под колеса в Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание