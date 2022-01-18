Дама за рулем устроила столкновение на встречной полосе на трассе в Карелии

Автомобилистка выехала на встречную полосу на участке, где обгон запрещен, и столкнулась с другой машиной.

ДТП произошло во вторник, 18 января, в Питкярантском районе, на федеральной автодороге «Сортавала». Об этом сообщает ГИБДД.

48-летняя женщина за рулем машины «Nissan X-Trail» при выполнении обгона выехала на полосу встречного движения на участке дороги, где обгон запрещен. Там она столкнулась со встречным автомобилем «Renault Sandero».

В результате ДТП травмирована пассажирка «Renault». Как установили сотрудники Госавтоинспекции, в момент ДТП 71-летний водитель «Renault» и его 64-летняя пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. Обстоятельства ДТП выясняются.