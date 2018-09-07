Даму с собачкой оштрафовали на границе Финляндии и Карелии

Жительнице Костомукши назначен штраф за нарушение правил ввоза животных, сообщили в управлении Россельхознадзора Крелии.

На пограничном пункте "Люття" в августе государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Карелии составили 6 протоколов об административных правонарушениях в отношении владельцев собак.

Чаще всего граждане халатно относятся к требованию о проведении клинического осмотра животного ветеринарным врачом в течение пяти дней перед отъездом.

Так, 16 августа жительница Костомукши, следуя из Финляндии домой, везла с собой своего шарпея. Собака была привита и чипирована, но при прохождении ветеринарного контроля на границе выяснилось, что отметка об осмотре в ветпаспорте отсутствует. Хозяйка объяснила нарушение отсутствием возможности записаться к врачу.

Костомукшанка ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение, что стало отягчающим вину обстоятельством. Теперь ей необходимо оплатить штраф в размере одна тысяча рублей.