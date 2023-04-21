«Дань традиции»: врач оценил пользу грибов

Доктор сравнил грибы с кусочком картона, пропитанным маслом.

Пользу грибов для организма оценил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1». Он сравнил этот продукт с кусочком картона, пропитанным маслом. Про это пишет Мослента.

Доктор отметил плюсы грибов: они низкокалорийны и богаты таким дефицитным микроэлементом, как цинк. Однако этот продукт, по мнению Мясникова, употребляют в основном как дань традиции.

«Надо к грибам относиться не как к пищевому продукту. Содержание калия значительно выше в той же картошке, в кожуре. Или мы берем тот же томатный или апельсиновый сок — там калия в разы больше, чем в грибах», — пояснил врач.

Кроме того, грибы содержат хитин и плохо усваиваются организмом, отметил ведущий.