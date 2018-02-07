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Новости. Общество
21:30, 07 Февраля 2018

Дана Борисова предъявила Бузовой серьезное обвинение

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Прошедшая реабилитацию телеведущая продолжает "причинять добро".

На этот раз в поле зрения Даны Борисовой попала главная звезда соцсетей прошлого года - начинающая певица Ольга Бузова, рассказывает узнайвсе.рф. В интервью одному из телеканалов Борисова заявила, что Бузова может испытывать зависимость от психоактивных веществ, и даже назвала разновидность - по ее словам, это могут быть синтетические наркотики. Как Борисова сделала такие выводы, она не рассказала. Само собой разумеется, что никаких доказательств этого обвинения (довольно, отметим, тяжкого) у нее нет. А мысли о том, что Ольга Бузова на чем-то "сидит", у Даны Борисовой, по ее словам, появились после просмотра видео с Бузовой в инстаграме.

Редакция узнайвсе.рф напоминает, что Ольга Бузова - одна из самых популярных медиаперсон в русском сегменте Instagram. Недавно она шокировала подписчиков по-настоящему разнузданными танцами на концерте в Германии. Дана Борисова получила новый виток славы (довольно, впрочем, грустной), после того как стало известно, что она довольно долго принимала наркотические вещества. История кончилась прохождением долгого курса реабилитации в одной из тайских клиник, переездом дочери Борисовой к ее биологическому отцу и ссорой с матерью. При этом Борисова продолжает раздавать интервью, в которых "уличает" своих коллег по цеху в наркозависимости. Она рассказывала о проблемах с наркотиками у Анастасии Волочковой и Маши Малиновской.

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