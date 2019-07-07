Дана Борисова удалила лишнюю кожу

43-летняя телеведущая омолодилась, сделав блефаропластику.

В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала видео процедуры. В процессе нее применяется особая методика, при которой не требуется хирургического вмешательства, сообщают "Дни.ру".

Чтобы стать красивее и моложе, Дана Борисова выложила 17 000 рублей. "В последнее время в своих комментариях вы часто спрашиваете, как избежать появления морщин под глазами и сделать взгляд отдохнувшим и открытым. Специальный лазер абсолютно безболезненно убирает лишнюю кожу вокруг глаз, через два три дня начинается шелушение, и результат просто "вау"", – поделилась 43-летняя Дана Борисова.

Процедуру звезда провела несколько дней назад. После этого Дана Борисова отправилась в Сочи, где посетила день рождения председателя Правления Национального Антинаркотическго союза Никиты Лушников. Как писали "Дни.ру", в свое время он помог Дане Борисовой избавиться от зависимости.