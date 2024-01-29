«Данияр» убедил беломорчанку расстаться с миллионом рублей

Мошенники лишили двух жительниц Карелии около 4 млн рублей.

В минувшую среду, 31 января, в беломорскую полицию поступило заявление от 51-летней горожанки.

Полицейские выяснили, что около 17.00 женщине через мессенджер позвонил неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства.



Он сообщил жительнице Беломорска, что с ее банковского счета пытаются похитить деньги и предложил их обезопасить.



Для этого следовало обналичить все накопления и перевести на безопасный счет. Женщина направилась в отделение банка и выполнила все, что ей сказали. Свой миллион она перевела на счет, принадлежащий некому Данияру.

В тот же день в правоохранительные органы Кондопожского района обратилась 49-летняя гражданка, которая лишилась почти трех миллионов рублей.



Аферисты звонили ей под видом сотрудников полиции и Центрального банка и пугали подозрительными транзакциями на счетах.



Для их «блокировки» они вынудили женщину обналичить собственные накопления, взять кредит в банке, и перевести деньги на сторонний счет.

Возбуждены и расследуются уголовные дела, рассказали в МВД Карелии.