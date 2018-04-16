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Новости. Общество
19:40, 16 Апреля 2018

Данила Козловский впервые откровенно заговорил о своей сексуальной ориентации

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Известный киноактер Данила Козловский заявил, что он не гей, хотя часто сталкивался с домыслами относительно своей сексуальной ориентации.

Об этом актер рассказал в интервью "Медузе".

"Я не раз сталкивался с этим лично. С разного рода грязью относительно этой темы. Лично я говорю об этом открыто – я не гей, я не представляю никакую гей-организацию, – сказал Козловский. – В то же время я не приветствую какую-то чрезмерную активность со стороны гей-сообщества. Во всяком случае, сегодня. Мы должны учитывать особенности нашего общества, оно довольно консервативно".

При этом актер считает, что кинокартины об однополых отношениях должны появляться на экранах. "Более того, я уверен, что фильмы о геях никому ничего плохого не сделают. Часто люди, которые ратуют за нравственность нации и ее чистоту, сами совершают безнравственные поступки, навязывая агрессию и злобу", – отметил он.

По глубокому убеждению актера, важно не то, с кем спит человек, а какой он по своей сути, какие у него сердце, душа и ум. "Я несколько раз был свидетелем, когда такие "нормальные пацаны" видели мужчину нетрадиционной ориентации и спрашивали у него: "Ты гей что ли? Ну ладно, смотри, он вроде нормально выглядит – нормальный мужик". То есть, когда они знакомились лично, его сексуальная ориентация их не смущала и впоследствии волновала меньше всего, потому что не это важно", - сказал он.

Что касается личной жизни Козловского, то он уже больше двух лет встречается с актрисой Ольгой Зуевой, пишет "Комсомольская правда". Поговаривают, что пара планирует свадьбу в скором времени.

По признанию Ольги, в данный момент она живет на две страны. "У меня до сих пор есть дела, друзья, квартира и сотовый телефон в Нью-Йорке", – поведала актриса. Когда актриса находится в Москве, она гостит в квартире избранника, расположенной в самом центре столицы.

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