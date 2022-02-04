«Данные несуществующей экономики»: глава Карелии объяснил сокращение реестра малого бизнеса

Сокращение числа субъектов малого бизнеса объясняется чисткой реестра давно не существующих предприятий, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Такое объяснение демографии организаций он дал на совещании правительства.

«Иногда информацию читаешь в интернете, что у нас снижается количество малых предприятий. И откуда берут люди эти данные? Да, конечно, налоговая инспекция сокращает реестр… Это, так называемая, чистка реестра. За годы формирования этого реестра скопилось очень много предприятий, которые уже давно не действуют, а некоторые и даже многие создавались абсолютно не для производства… Этот реестр надо приводить в реальное состояние, потому что это часто приводило к формированию некорректной информации по экономической составляющей отдельных регионов и всей страны, потому что мы оперировали данными несуществующей экономики. Поэтому эта работа в последние годы активно ведется, вычищается этот реестр, но в целом, мы видим число реально действующих малых предприятий», — сказал губернатор.