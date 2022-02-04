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«Данные несуществующей экономики»: глава Карелии объяснил сокращение реестра малого бизнеса

Новости. Экономика
12:20, 09 Февраля 2022
фото: © Заксобрание Карелии

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Сокращение числа субъектов малого бизнеса объясняется чисткой реестра давно не существующих предприятий, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Такое объяснение демографии организаций он дал на совещании правительства.

«Иногда информацию читаешь в интернете, что у нас снижается количество малых предприятий. И откуда берут люди эти данные?  Да, конечно, налоговая инспекция сокращает реестр… Это, так называемая, чистка реестра. За годы формирования этого реестра скопилось очень много предприятий, которые уже давно не действуют, а некоторые и даже многие создавались абсолютно не для производства… Этот реестр надо приводить в реальное состояние, потому что это часто приводило к формированию некорректной информации по экономической составляющей отдельных регионов и всей страны, потому что мы оперировали данными несуществующей экономики. Поэтому эта работа в последние годы активно ведется, вычищается этот реестр, но в целом, мы видим число реально действующих малых предприятий», — сказал губернатор.

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Комментарии

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Егор Сидоров
2022-02-09 12:50:06
Всё правильно, еще пара лет чистки и вычистим реестр до блеска.
User
2022-02-09 12:45:39
"потому что мы оперировали данными несуществующей экономики"
Ну, хоть в чем-то признались, что оперируют тем, чего нет! Осталось то же самое признать в медицине, образовании, науке, промышленности, сельском хозяйстве... В общем, везде.
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