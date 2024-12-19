Данные россиян, обходящих блокировки в сети, обяжут открыть

Роскомнадзор намерен обязать операторов раскрывать данные пользователей, заходящих на заблокированные в России сайты.

Роскомнадзор (РКН) намерен обязать операторов связи передавать информацию для определения средств связи и пользовательского оборудования в интернете, следует из проекта приказа ведомства. Таким образом РКН сможет получать данные об интернет-пользователях, которые заходят на заблокированные в России сайты, сообщает РБК.

«В целях эффективного выявления интернет-трафика, обеспечивающего доступ к противоправным интернет-ресурсам, для последующего ограничения доступа к ним техническими средствами противодействия угрозам (далее — ТСПУ) проводится анализ интернет-трафика. Принадлежность интернет-трафика пользовательскому оборудованию (оконечному оборудованию) конкретного пользователя определяется по сетевому адресу. Проект приказа устанавливает обязанность операторов связи представлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование)», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект приказа разработан для исполнения федерального закона № 216 «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 августа 2024 года, говорится в пояснительной записке. Поправки касаются запрета распространения «противоправной информации из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».

Начать получать информацию от операторов связи РКН должен в течение трех месяцев со дня вступления приказа в силу, говорится в документе. В пояснительной записке уточняется, что операторы смогут выполнить это требование с помощью ТСПУ, которые операторы обязаны устанавливать на сети с 2019 года.

Операторы связи, согласно проекту приказа, будут обязаны предоставить информацию, идентифицирующую средства связи и пользовательское оборудование, в течение 15 рабочих дней с даты начала оказания услуг по предоставлению доступа к интернету или с момента присоединения к их сети другого оператора связи, уже предоставляющего услуги по предоставлению доступа к интернету.

РБК направил запрос в РКН. Представители Минцифры, «Ростелекома», МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.

Как пояснила в разговоре с РБК представитель коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко, полученные сведения могут быть использованы Роскомнадзором в том числе «для предоставления в оперативные службы и дальнейшего проведения ими оперативно-разыскных мероприятий и оперативно-разыскной деятельности».

Ответственность за предоставление доступа к запрещенным сайтам лежит в настоящий момент на «владельце программно-аппаратных средств доступа», то есть на владельцах VPN и прокси-серверов, обращает внимание Касьяненко. Им за неисполнение закона грозит блокировка, но какая-либо ответственность граждан за посещение запрещенных сайтов на текущий момент законодательством не установлена.