Danone опровергла слухи об уходе с российского рынка

Компания Danone заявила, что не планирует сворачивать производство в России.

Позиция французской компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась: останавливать деятельность и уходить с рынка РФ она не планирует. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российскую пресс-службу компании.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Danonе рассматривает возможность ухода из РФ. Источник отмечал, что на данном этапе никакого решения не принято. В марте Danonе сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.

«Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем», — сообщили в компании.

В Danone подчеркнули, что главные приоритеты компании сейчас — это безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса. «Такого рода сообщения могут заслуживать уважения и доверия только в случаях, когда источником является сама компания. Компания Danone не делала таких заявлений», — добавили в пресс-службе.