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Актриса Дарья Мороз обнажила грудь (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 10 Июня 2020
фото: © instagram.com/d_moroz
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Звезда показала новый образ и выбрала весьма эффектный наряд, который оценили многие пользователи Сети.

Бывшая жена Константина Богомолова поделилась новым постом в своем Instagram. Актриса выложила снимок, на котором из-под прозрачной блузки виднеется грудь, пишет Woman.ru.

Дарья загадочно улыбается, глядя в камеру и приставив пальцы ко лбу. 

"Когда цветы прорастают сквозь кожу!", – подписала снимок Мороз.

Неудивительно, что фото в считанные часы собрало тысячи лайков и множество комментариев. 

 
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