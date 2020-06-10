Актриса Дарья Мороз обнажила грудь (ФОТО)

Звезда показала новый образ и выбрала весьма эффектный наряд, который оценили многие пользователи Сети.
Бывшая жена Константина Богомолова поделилась новым постом в своем Instagram. Актриса выложила снимок, на котором из-под прозрачной блузки виднеется грудь, пишет Woman.ru.
Дарья загадочно улыбается, глядя в камеру и приставив пальцы ко лбу.
"Когда цветы прорастают сквозь кожу!", – подписала снимок Мороз.
Неудивительно, что фото в считанные часы собрало тысячи лайков и множество комментариев.
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