«Дастер» улетел на отбойник в аварии недалеко от Петрозаводска

Серьезная авария произошла днем 10 ноября около поворота на Бесовецкое кладбище в Прионежском районе.
10 ноября днем на трассе на Суоярви между Бесовцом и Чалной столкнулись две иномарки. Одна из них — «Рено Дастер» — после столкновения вылетела на высокий отбойник. По информации очевидцев, в автомобилях сработали подушки безопасности.
Информации о пострадавших пока нет. Однако предварительно, все живы. На месте находится автомобиль ДПС.
Ранее мы рассказывали, что три человека пострадали в ДТП в Сортавальском округе Карелии.