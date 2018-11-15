Дату празднования Дня Карелии в 2019 году перенесли почти на три месяца

В следующем году День республики будет отмечаться не 8 июня, а 24 августа, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Об этом было заявлено в Медвежьегорске на заседании рабочей группы по организации праздника. Заседание провел Глава Карелии Артур Парфенчиков. Перенос даты празднования связан с необходимостью проведения масштабной подготовки.

В ходе рабочей поездки в Медвежьегорск глава Карелии осмотрел объекты, которые реконструируются в рамках подготовки ко Дню республики в 2019 году. Среди них Дом детского творчества, Привокзальная площадь, Комплексный центр социального обслуживания населения, Медвежьегорский городской центр культуры и досуга и находящийся рядом с ним сквер.

На Привокзальной площади заасфальтирована автомобильная парковка, в историческом здании вокзала, построенном в 1916 году по проекту знаменитого архитектора Габе, ремонтируется кровля, будут заменены окна.

Основные торжества Дня республики пройдут на площади Кирова. Ремонтируются находящиеся поблизости Дом культуры и здание по улице Дзержинского, 22, где расположен комплекс административных учреждений и музей.

Руководитель региона дал поручение министерству экономического развития республики привлечь к подготовке к празднику бизнес и с его помощью привести в порядок памятник Кирову, а также благоустроить территорию рядом.

О ходе подготовки к празднованию рассказал глава Медвежьегорского района Сергей Яляев. В 2019 году День республики будет отмечаться 24 августа в Медвежьегорске. Перенос с 8 июня объясняется необходимостью провести разностороннюю подготовку.

По государственной программе "Развитие транспортной системы" на ремонт городских домов предусмотрено 11,2 миллиона рублей за счет средств бюджета республики и 2,8 миллиона из бюджета поселения. Работы проведены на пяти из шести определенных для ремонта дорог.

В рамках программы "Комфортная городская среда" в Медвежьегорске выполнены все запланированные на 2018 год работы по благоустройству.

Администрация Медвежьегорского района обратилась к организациям, работающим в Медвежьегорске, и владельцам частных домов с предложением принять участие в подготовке ко Дню республики - отремонтировать фасады своих зданий и благоустроить прилегающую территорию.

На совещании рассматривалась подготовка к празднованию по нескольким основным направлениям: медицина, образование, спорт, культура, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство, развитие транспортной инфраструктуры.

Одним из важнейших событий Дня республики должно стать открытие нового физкультурно-оздоровительного центра, строительство которого началось в этом году. Кроме того, в Медвежьегорске планируется построить бассейн и каток.

Большое значение для развития туризма имеет строительство автодороги Медвежьегорск - Больничный. Работы ведутся в соответствии с графиком в круглосуточном режиме.

Следующее совещание по подготовке к празднованию Дня республики в Медвежьегорском районе запланировано на конец декабря.

Напомним, что в этом году День республики отметили в Беломорске. Дату празднования перенесли на месяц, на 8 июля, объяснив перенос изменчивостью погоды.