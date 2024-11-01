«Давайте дадим нашим детям возможность обучаться в теплой, современной городской школе»: глава района Карелии выехал в Колово

Алексей Зубов лично контролирует, как осуществляется подвоз детей до новой школы.

Алексей Зубов сегодня утром выехал в п.Колово, чтобы проверить процесс организации подвоза обучающихся в МКОУ СОШ №3 (начального звена). Об этом глава Пудожского района сообщил в своем личном профиле.



Администрацией принято решение о закрытии здания школы в Колово, поэтому для учащихся предоставлен автобус вместимостью 32 места до школы №3. Это сделано в интересах детей, повышения качества образования и надлежащих условий пребывания в школе (организация образовательного процесса в соответствии с возрастом обучающихся, полноценного питания, дополнительного образования, занятий спортом), уточнил чиновник.



"Как говорил ранее, школа п.Колово не соответствует нормам по организации обучения: ветхость здания, отсутствие обеспечения питьевой водой в соответствии с нормами СанПин. Также утром встретился с родителями обучающихся школы п.Колово. В ходе беседы постарался ответить на все волнующие вопросы. Давайте дадим нашим детям возможность обучаться в теплой, современной городской школе", резюмировал Алексей Зубов.

Ранее писали, что детский омбудсмен Карелии раскритиковал закрытие начальной школы в Колово.