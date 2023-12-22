«Давайте уважать границы других людей!» — жители Карелии обратились к любителям салютов

Жители Сегежи попросили горожан не запускать салюты - тем более ночью.

Жители Сегежи обратились к горожанам в социальной сети через паблик «Сегежские Будни | Сегежа | Карелия».

В преддверии новогодних праздниковмногие решили начать запуск салютов в районе жилых домов, рассказали сегежане и настоятельно попросили не участвовать в данном мероприятии, тем более в ночное время.

«В городе много людей с проблемами с сердцем, нервной системой, младенцев, которые хотят спать, домашних животных.

Запуск салютов возможен только в специально отведенных местах, либо на частных территориях за городом, отметили авторы публикации.

«Давайте уважать границы других людей!» — написали в сети.

«В связи со спецоперацией считаю неприемлемым проявление любого торжества на публику, многие люди скорбят. Убедительная просьба передать информацию близким», — говорится в сообщении.