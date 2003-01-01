Давление в сетях водоснабжения Лахденпохьи полностью восстановят

Новый мощный насос взамен вышедшего из строя установлен, ведется пусконаладка оборудования.

Выполнение работ по обеспечению жителей города чистой питьевой водой проверил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе поездки в Приладожье. Руководитель региона поручил профильным ведомствам при взаимодействии с муниципалитетом приобрести ещё один насос с достаточной мощностью, чтобы впредь обезопасить город от подобных ситуаций.

В середине июля из-за кратковременных проблем с электроснабжением в Лахденпохье на водопроводной насосной станции вышел из строя основной насос мощностью 200 кубометров воды в час. В результате городу пришлось перейти на резервное оборудование. Запасной насос рассчитан только на 100 куб.м/ч. Из-за этого в пиковые часы в отдаленных районах города отмечался слабый напор воды в кранах. Администрацией района был организован подвоз воды для жителей. В самом же районе ввели режим повышенной готовности.

При поддержке двух крупных предпринимателей города был приобретен новый мощный насос. 5 августа оборудование из Москвы доставили в Лахденпохью. Накануне — 6 августа — новый насос на станции установили специалисты МУП «Водоканал».

7 августа в ходе рабочей поездки в Приладожье глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с директором МУП «Водоканал» Юрием Морозовым. Руководитель региона проверил готовность коммунального объекта к восстановлению давления в системе водоснабжения.

— Новый насос подключен. Требуется провести пусконаладочные работы, которые завершим в течение 1-2 недель. Насос мощностью 200 кубометров в час, этого хватает с запасом, чтобы обеспечить весь город. Установили новые счетчики воды, поставили новые всасывающие трубы, — рассказал о выполненных работах Юрий Морозов. — За прошлый год до наступления морозов мы устранили 81 утечку, путем повышения давления в трубах. Сейчас также продолжаем эти работы.

Благодаря новому насосу достаточный напор воды вновь появится в домах, расположенных на отдаленных и «высоких» улицах города. Тем не менее, глава Карелии поручил профильным ведомствам совместно с муниципалитетом повысить готовность к подобным ситуациям, которые существенно влияют на комфортную жизнь местных жителей. — Сегодня на станции установлено новое оборудование. Но во избежание впредь подобных ситуаций дал поручение — приобрести второй подобный насос, — подчеркнул Артур Парфенчиков. — Многое в системе водоснабжения уже сделано. Тем не менее району нужна инвестиционная программа. Она поможет планомерно совершенствовать систему водоснабжения. Совместно с муниципалитетом будем двигаться этим путем.