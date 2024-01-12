Реклама на сайте

В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
12.01.2024 15:42
Россиянам рассказали, введут ли дополнительный выходной день
14.01.2024 22:00
В мэрии Петрозаводска спросят с коммунальных служб города
Сегодня 06:40

Давнее дело об убийстве в Питкяранте раскрыли благодаря показаниям свидетеля

Новости. Криминал
17:20, 15 Января 2024
фото: Следком Карелии

Новости партнеров

Преступление долгое время оставалось латентным.

Следователи Сортавальского межрайонного отдела Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома республики.

В 2010 году обвиняемый, находясь в своем гараже, расположенного недалеко от улицы Садовой в Питкяранте, вступил в словесный конфликт с пришедшим к нему знакомым – 50-летним потерпевшим.

Обвиняемый, опасаясь того, что потерпевший расскажет правоохранителям о его причастности к совершению мошеннических действий, совершил убийство. В дальнейшем, чтобы сокрыть преступление, мужчина завернул тело в полиэтилен и вывез в лесной массив на своем авто.

Как рассказали в источнике, преступление долгое время оставалось латентным, поскольку потерпевший числился в розыске как обвиняемый по другому уголовному делу, и о его смерти никому не было известно.

Уголовное дело было возбуждено в 2023 году: следствие обнаружило свидетеля, который видел, как обвиняемый избавлялся от тела.

Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. В ходе обыска в жилище обвиняемого обнаружили и изъяли взрывчатое вещество, которое мужчина не имел права хранить в силу отсутствия у него соответствующего разрешения.

В Следкоме отметили, что по делу был собран достаточный объем доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к преступлению. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.01.2024, 07:40
В Финляндии решили закрыть одну из крупнейших школ с преподаванием русского языка
11.01.2024, 13:52
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
09.01.2024, 15:50
Власти Финляндии приняли решение по ситуации на границе с Россией
08.01.2024, 10:45
Известный бизнесмен отправился на зимнюю рыбалку в дикий мороз
14.01.2024, 12:30
На железных дорогах России появятся удобные пассажирские вагоны класса Т
09.01.2024, 10:02
Известный продуктовый магазин закрылся в центре Петрозаводска

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.