Давнее дело об убийстве в Питкяранте раскрыли благодаря показаниям свидетеля

Преступление долгое время оставалось латентным.

Следователи Сортавальского межрайонного отдела Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома республики.

В 2010 году обвиняемый, находясь в своем гараже, расположенного недалеко от улицы Садовой в Питкяранте, вступил в словесный конфликт с пришедшим к нему знакомым – 50-летним потерпевшим.

Обвиняемый, опасаясь того, что потерпевший расскажет правоохранителям о его причастности к совершению мошеннических действий, совершил убийство. В дальнейшем, чтобы сокрыть преступление, мужчина завернул тело в полиэтилен и вывез в лесной массив на своем авто.

Как рассказали в источнике, преступление долгое время оставалось латентным, поскольку потерпевший числился в розыске как обвиняемый по другому уголовному делу, и о его смерти никому не было известно.

Уголовное дело было возбуждено в 2023 году: следствие обнаружило свидетеля, который видел, как обвиняемый избавлялся от тела.

Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. В ходе обыска в жилище обвиняемого обнаружили и изъяли взрывчатое вещество, которое мужчина не имел права хранить в силу отсутствия у него соответствующего разрешения.

В Следкоме отметили, что по делу был собран достаточный объем доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к преступлению. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.