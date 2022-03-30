«Давно таких не видел»: многокилометровая пробка возникла под Петрозаводском, когда жители поехали на кладбища (ВИДЕО)

Житель Петрозаводска снял на видео пробку на десятки километров, которая возникла, когда горожане на Радоницу массово поехали на кладбища.

Сотрудник гостелерадиокомпании "Карелия", известный журналист и телеведущий Сергей Ткачук сегодня около 14 часов снял на видео многокилометровую пробку, которая возникла на выезде из Петрозаводска в направлении городских кладбищ - в Вилге и Бесовце.

"Давно таких пробок у нас не видел. Средняя скорость встречного потока примерно 20-30 км/ч", - написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, что 3 мая православные отмечают Радоницу - день поминовения усопших, который в этом году пришелся на майский выходной.

Видео пробки, сделанное Сергеем Ткачуком, опубликовано в группе ДТП Петрозаводска и Карелии.