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Даже без кашля: странная «простуда» отправляет россиян в больницу с пневмонией

Новости. Общество
00:10, 12 Февраля 2023
фото: © cdn.shopify.com

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Эпидемиологи говорят о продолжающемся росте случаев гриппа и ОРВИ.

Как рассказывают сами заболевшие, поначалу начинается все как обычная простуда. Однако спустя всего несколько дней люди неожиданно оказываются на больничной койке с пневмонией, говорится в сообщении портала doctorpiter.ru.

К примеру, по последним данным петербургского Роспотребнадзора, в конце января заболеваемость этими респираторными инфекциями за неделю выросла в городе на 14,1%. В Карелии по данным на 6 февраля из-за ОРВИ и гриппа в Карелии закрыты 42 класса в 18 школах.

Кроме того, вновь растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. Как заявлял федеральный Роспотребнадзор, в начале февраля показатель заболеваемости вырос на 33%.

Среди доминирующих штаммов в России — «омикрон» и его подварианты. Последний — под названием «кракен» — завезли в Россию перед Новым годом.

По словам Юлиана Карпова, врача-пульмонолога из Петербурга, пневмония необязательно сопровождается сильным кашлем — его может и вовсе не быть. Все зависит от площади поражения легких и особенностей расположения очага воспаления. 

Кстати, при пневмонии не всегда бывает и лихорадка. Как ранее рассказывала врач-пульмонолог Александра Шилова, единственным симптомом, который с большой долей уверенности указывает на поражение легких, можно считать снижение сатурации крови (насыщение ее кислородом).

В норме сатурация должна быть не менее 95%. Как правило, сатурация снижается при поражении не менее 30-40% площади легких.

По мнению врача-иммунолога Николая Крючкова, большинство случаев двусторонней пневмонии сейчас может быть вызвана коронавирусной инфекцией. Причем, ПЦР-тесты могут и не увидеть вирус. По словам эксперта, коронавирус стал быстрее спускаться из верхних дыхательных путей в нижние, поэтому тест-системы могут его и не обнаружить.

Врач-иммунолог Елена Парецкая тоже считает, что сейчас, скорее, речь все же не о тяжелых случаях обычных ОРВИ, а о гриппе и коронавирусной инфекции.

«И раньше во время эпидемий гриппа и ОРВИ закономерно повышалось число осложнений — бронхитов, пневмоний, в том числе с летальным исходом. Просто с приходом COVID-19 мы стали знать об этом больше», — объясняет Парецкая.

На исходе зимы организм, как правило, уже ослаблен из-за нехватки витаминов и солнца, стрессов, поэтому гораздо легче подхватить не только вирусную, но и бактериальную инфекцию.

По словам иммунолога, особенно опасны зимой пневмококки, стрептококки, стафилококк и гемофильная палочка. Они чаще всего становятся причинами такого осложнения, как пневмония.

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