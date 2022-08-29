«Даже в темные времена есть свет»: фотограф запечатлела рассвет над Онего в Карелии

Суровая северная красота на набережной Петрозаводска попала в объектив известного карельского фотографа.

Известный фотограф Арина Степенная запечатлела удивительной красоты рассвет над Онежским озером с набережной Петрозаводска.

Фотографии, как уточняется, сделаны сегодня, 8 сентября, с 4 до 5 утра.

«К сожалению, сегодня ночью аврора скрылась пока я до нее добиралась, но ночная охота завершилась таким рассветом. Даже в самые тёмные времена всегда есть свет», — прокомментировала свое творение фотограф.