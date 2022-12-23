Дебошир крушил автобусную остановку, матерился на полицейских и получил приговор в Карелии

Суд Пряжинского района Карелии вынес приговор местному жителю по статье УК «оскорбление представителя власти».

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Подсудимого задержала полиция в июле 2022 года, когда он в пьяном виде пытался разгромить автобусную остановку в селе Святозеро.

«В состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок, нанося удары руками и ногами по остановочной конструкции», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС попытались его утихомирить, но он их обматерил, а потом попытался скрыться. Его задержали с применением спецсредств.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.