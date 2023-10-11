Дебошир разгромил магазин тканей в столице Карелии

Злоумышленник обматерил сотрудников магазина и разбил чужой телефон.

Наряд петрозаводского отдела вневедомственной охраны на днях получил сигнал тревоги из магазина тканей. После обеда в торговое заведение зашел 27-летний мужчина и устроил конфликт с персоналом.



Злоумышленник вел себя агрессивно, обматерил сотрудников и разбил чужой телефон. Его задержали. Еще одного нарушителя остановили в сортвалальском магазине. Он был пьян, вел себя вызывающе, мешал работе.



В Петрозаводске 50-летний мужчина прошел мимо кассы с банкой кофе стоимостью около тысячи рублей, предварительно спрятав ее в карман брюк. Сотрудники Росгвардии передали задержанных полиции, сообщили в силовом ведомстве.