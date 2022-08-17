Дебошир сорвал работу кафе в крупнейшем городе Приладожья Карелии

Буйный посетитель кафе в Сортавале был задержан, сообщили в Управлении Росгвардии республики.

Тревожная кнопка сработала на днях в одном из кафе Сортавалы. Прибывшие на место Росгвардейцы застали на месте буйного посетителя заведения.

По словам администратора заведения, мужчина вел себя вызывающе, матерился и оскорблял персонал. Более того, посетитель отказался оплачивать счет и пошел в служебное помещение, где начал мешать работе кафе.

Сотрудники Росгвардии установили личность задержанного — им оказался 37-летний местный житель. Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства и составления протокола.