Дебошир в храме Петрозаводска приставал к окружающим и требовал звонить в колокола

Нарушителя общественного порядка в церкви задержал патруль Росгвардии, сообщили в силовом ведомстве.
Днем 31 мая в одном из храмов Петрозаводска сработала сигнализация.
Неизвестный приставал к присутствующим, угрожал и требовал «произвести колокольный звон». Нарушителем оказался 43-летний горожанин.
Сотрудники Росгвардии задержали петрозаводчанина и отвезли его в полицию.
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