Дебошир в храме Петрозаводска приставал к окружающим и требовал звонить в колокола

Нарушителя общественного порядка в церкви задержал патруль Росгвардии, сообщили в силовом ведомстве.

Днем 31 мая в одном из храмов Петрозаводска сработала сигнализация.



Неизвестный приставал к присутствующим, угрожал и требовал «произвести колокольный звон». Нарушителем оказался 43-летний горожанин.



Сотрудники Росгвардии задержали петрозаводчанина и отвезли его в полицию.