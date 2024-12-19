Дед Мороз и Снегурочка поздравили малышей в торговом центре «Тетрис» в Петрозаводске

Сказочные персонажи порадовали детей в одном из крупнейших торговых центров карельской столицы.

Сказочная акция прошла в одном из крупнейших торговых центров Петрозаводска — «Тетрисе». Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой порадовали своим появлением малышей, пришедших в торговый центр вместе с родителями.

Накануне новогодних праздников Дед Мороз со Снегурочкой сфотографировались с ребятней и поздравили их с наступающими праздниками, поиграли с ними и, конечно, порадовали небольшими, но вкусными подарками.

Волшебные персонажи подарили улыбки и детям, и взрослым — в «Тетрис» петрозаводчанке пришли целыми семьями, чтобы купить подарки и просто отдохнуть.

Смотрите путешествие сказочных персонажей в нашей фотосессии.