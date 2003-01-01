РЕКЛАМА
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли
30 октября, 17:26 Статьи
Второй нефтемусоросборщик «ЭКО-1» спустили на воду в Петрозаводске

18:12

РЖД отменила автоматическую оплату постельного белья в плацкарте

17:52

Пиндушская школа отметила 90-летие

17:45

На ремонт дороги в Туксе выделят деньги из федерального бюджета

17:36

Дед Мороз из Карелии победил в конкурсе профмастерства в Великом Устюге

17:18

В отечественный прокат вышла семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась»

17:10

Дождём и мокрым снегом встретит Карелия 1 ноября

17:03

В российских школах планируют ввести 12-летнее обучение

16:47

В Госдуме предупредили россиян о штрафах за оставленную в подъезде обувь

16:32

Неделя фото и видеоискусства пройдет в Петрозаводске

16:11

Цифровое равенство: в карельском поселке Новые Пески появился высокоскоростной интернет

16:00

В Петрозаводске разыскивается пропавшая без вести молодая девушка

15:50

Яндекс 360 анонсировал Защищенный клиент: единое безопасное пространство для бизнеса

15:39

Карельские ученые рассказали, что за неизвестное существо выловили в Белом море

15:32

Масштабное строительство нового жилого района «Талоярви. Город у воды» продолжается в Петрозаводске на берегу Онежского озера

15:23

Петрозаводчанин обокрал магазины техники почти на 50 тысяч рублей

15:15

Сбер: более 70% ипотечных средств жители Карелии получают по льготной программе

15:00

В Петрозаводске перестраивают бывший магазин «Обама» на Ла-Рошель

14:49

Суд вынес приговор блогеру Аязу Шабутдинову

14:44

Число жертв «ангарского маньяка» выросло до 91

14:25

Новогодние световые консоли отремонтируют и установят в Петрозаводске

14:16

Как рассчитать проценты по вкладу

14:11

Пара из Карелии заняла третье место на международном турнире по бальным танцам в Москве

14:07

Подрядчика внесли в реестр недобросовестных за срыв благоустройства парка в Карелии

13:49

Карелия получит 1 млрд рублей на создание научного центра по разработке беспилотников

13:23

Рок-группы из Санкт-Петербурга съедутся на масштабный фестиваль в Петрозаводск

13:13

Бетховен, Чайковский, Рахманинов, Шнитке и Губайдулина – в Петрозаводске проходит фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36»

13:02

Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

12:50

Житель Карелии украл кабель с бывшей работы

12:16

Врачи узких специальностей будут принимать петрозаводчан по выходным дням

11:50

В Петрозаводске восстановили движение по Судостроительной улице

11:42

Невиданный зверь: в Белом море выловили ромбовидного гостя

11:32

Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Карелии

11:16

Законы для людей: В Пряже многодетная семья строит дом на бесплатном участке

11:05

За драку в баре житель Суорявского района отделался небольшим штрафом

10:52

37-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 6,5 миллионов рублей

10:31

Мужчина сорвался с жилого дома в Петрозаводске

10:07

Срок вступления новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили перенесут на декабрь

09:52

84-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

09:31

В Петрозаводске вновь проходят массовые проверки водителей

08:59

Названа дата проведения «Главной елки Карелии»

08:39

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

08:20

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

08:02

Александр Ханцевич возглавил карельское отделение «Союза пенсионеров России» «Северные колокола»

07:40

В Карелии появились три новых мастера спорта России

07:28

Власти Карелии усиливают охрану границы с Финляндией с помощью народных дружин

07:19

Турфирма бросила туристов с ребенком в Карелии из-за 18-минутного опоздания

06:56

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МMА рассказал о своем пути

06:40

Банки в одностороннем порядке меняют условия выданных кредитов

06:10

Блокировка номеров, «Честный знак» и взыскание долгов без суда: главные правовые изменения ноября 2025 года

00:10

Высокие награды накануне Дня народного единства вручили предприятиям и жителям Карелии

22:43

Мощнейший за 90 лет ураган разрушил на Кубе отель, где отдыхали российские туристы

22:10

Умеренно теплая погода в Карелии задержится еще на неделю

21:56

Суд в Карелии взыскал с матери более 6,7 млн рублей выплат за погибшего сына-военнослужащего

21:02

Найдено тело пропавшего без вести в Лахденпохском районе

20:02

Лесопромышленники развеяли миф, что забирают лес у государства за копейки, а доски продают втридорога

19:05

Рыбу включат в перечень продуктов при госзакупках питания в школах и больницах

17:30

Завод по переработке морских водорослей подключат к электросетям до конца ноября

17:22

Местами дождь и туман: прогноз погоды на 31 октября

17:00

Режим повышенной готовности в Карелии введен из-за смены подрядчика, ответственного за уборку дорог

16:38

На одной из улиц в городе Сортавала появится необычный дорожный знак

16:23

Карельскому ученому Николаю Филатову присвоили почетное звание «Заслуженный географ России»

16:02

Экомаршруты Карелии привлекли этим летом на 20% больше клиентов Билайна

15:53

В храмах Карелии вспомнили жертв политического террора

15:43

Глава Карелии Артур Парфенчиков добился получения инфраструктурного кредита в 1 млрд рублей для проектов в Арктике

15:21

Житель Петрозаводска потерял почти 5 млн рублей на фиктивных инвестициях

15:03

Россия сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров

14:32

Памятник поэтессе Федосовой установили в Петрозаводске

14:00

Пригородные автобусы поменяют расписание в связи с ноябрьскими праздниками

13:45

Пенсионерка из Костомукши лишилась 2 млн рублей после общения со «службой доставки»

13:36

Женщину сбили во дворе дома в Петрозаводске

13:19

В полиции назвали виновника смертельного ДТП в Медвежьегорском районе

13:02

МЧС России дало советы родителям, как обеспечить безопасность детей на каникулах

12:42

В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем

12:36

Пропавший в Приладожье рыбак найден мёртвым в автомобиле

12:30

Первый мастер-класс проекта «Мастерская Победы» прошел в Петрозаводске

12:25

Проезд в пригородных автобусах Петрозаводска подорожает с 1 ноября

12:16

«Мёртвый сезон» наступил на Солнце

12:12

Минтруд разъяснил, можно ли уйти с работы раньше за счет сокращения обеденного перерыва

11:52

В России лишили гражданства выходцев из ближнего зарубежья

11:22

В Минздраве Карелии рассказали, какие медуслуги с 2026 года станут доступны бесплатно

11:11

Город на севере Приладожья вошёл в топ-10 популярных горнолыжных курортов России

10:52

Стали известны подробности ДТП в Медвежьегорске, где пострадал подросток

10:27

В Петрозаводске задержали серийного магазинного вора

10:11

Новый завод по выпуску газобетона в Карелии не может выйти на полную мощность из-за дефицита кадров

09:47

Жительницу Карелии задержали в аэропорту Пулково

09:31

В Петрозаводске проходит «Контроль трезвости»

08:59

В детских садах в Карелии выявили нарушения в питании и условиях содержания детей

08:39

Цифровой дневник медведицы Мани покажут в Ночь искусств в Водлозерском парке

08:20

Производство вакцины от вируса папилломы человека запустили в России

08:00

Мужчина в Карелии наловил рыбы на 138 тысяч рублей

07:40

Два пешеходных моста обновили в Медвежьегорске

07:20

Пропавшую в Ленобласти девушку нашли в Карелии

07:00

В Петрозаводске открыли памятную доску выдающемуся лесоводу и микологу Владимиру Шубину

06:40

ВОЗ: глобальное потепление каждую минуту приводит к смерти одного человека

00:10
Дед Мороз из Карелии победил в конкурсе профмастерства в Великом Устюге
Сегодня 17:18 Общество
Четвертый международный слет зимних волшебников и Снегурочек прошел в Великом Устюге.

фото: © Алексей Лукиянчук / VK

Слет новогодних волшебников проходил  с 26 по 30 октября в вотчине российского Деда Мороза в Великом Устюге. В рамках него провели творческие соревнования для артистов, исполняющих роли Деда Мороза и Снегурочки. Их было около 30 из разных российских регионов.

Участие в состязании в третий раз принял Дед Мороз из Карелии Алексей Лукиянчук. Как он рассказал «Столице», каждый участник представил визитную карточку и игровую программу с участием детей и жюри. Алексей рассказал, что ему удалось растрогать аудиторию. При этом использовал он современный инсрумент — искусственный интеллект. С помощью него он оживил фотографии присутствоваших взрослых. Каждый смог увидеть себя ребенком.

Жюри единогласно отдало первенство Деду Морозу из Карелии. 

Добавим, что Алексей уже более 10 лет дарит новогоднюю сказку взрослым и детям. 

Ранее мэрия Петрозаводска объявила конкурс на ремонт и установку световых консолей на улицах города.

