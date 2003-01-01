Дед Мороз из Карелии победил в конкурсе профмастерства в Великом Устюге

Четвертый международный слет зимних волшебников и Снегурочек прошел в Великом Устюге.
Слет новогодних волшебников проходил с 26 по 30 октября в вотчине российского Деда Мороза в Великом Устюге. В рамках него провели творческие соревнования для артистов, исполняющих роли Деда Мороза и Снегурочки. Их было около 30 из разных российских регионов.
Участие в состязании в третий раз принял Дед Мороз из Карелии Алексей Лукиянчук. Как он рассказал «Столице», каждый участник представил визитную карточку и игровую программу с участием детей и жюри. Алексей рассказал, что ему удалось растрогать аудиторию. При этом использовал он современный инсрумент — искусственный интеллект. С помощью него он оживил фотографии присутствоваших взрослых. Каждый смог увидеть себя ребенком.
Жюри единогласно отдало первенство Деду Морозу из Карелии.
Добавим, что Алексей уже более 10 лет дарит новогоднюю сказку взрослым и детям.
Ранее мэрия Петрозаводска объявила конкурс на ремонт и установку световых консолей на улицах города.