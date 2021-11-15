Дед Мороз из Великого Устюга посетил Карелию (ФОТО)

Минкульт республики сообщает, что Дед Мороз из Великого Устюга приезжал в гости к карельскому Паккайне.

Дед Мороз из Великого Устюга посетил «Купеческий двор Паккайне» в Олонецком национальном музее. Он приехал поздравить с днем рождения Карельского Морозца Паккайне и навестить олонецких детей. Об этом информирует Минкульт Карелии.

«Хозяюшки купеческого двора Паккайне в музейном дворике встречали гостей праздника. Каждый желающий смог попробовать свои силы в ловкости, узнать волшебное новогоднее предсказание и попробовать молодильный напиток Паккайне. Его рецепт с давних пор бережно хранится в музее», — рассказали в Минкульте.

Ранее сообщалось, что «Поезд Деда Мороза» прибудет в Петрозаводск после Нового года.