Дед Мороз провел новогоднюю акцию для водителей в Петрозаводске (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями РЖД провели поздравительную акцию вблизи железнодорожного переезда.

Дед Мороз, инспекторы ГИБДД и работники железной дороги напомнили водителям правила проезда железнодорожного переезда, предупредили о необходимости вести себя осторожно и соблюдать ПДД. Об этом информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

Дед Мороз поздравил водителей с наступающими праздниками и подарил им световозвращатели, фонарики и визитницы для карт.

Ранее сообщалось, что светящиеся заяц и медведь появятся в райцентре Карелии.