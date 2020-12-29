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Дед Мороз провел новогоднюю акцию для водителей в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:42, 30 Декабря 2020
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК
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Сотрудники ГИБДД совместно с представителями РЖД провели поздравительную акцию вблизи железнодорожного переезда.

Дед Мороз, инспекторы ГИБДД и работники железной дороги напомнили водителям правила проезда железнодорожного переезда, предупредили о необходимости вести себя осторожно и соблюдать ПДД. Об этом информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

Дед Мороз поздравил водителей с наступающими праздниками и подарил им световозвращатели, фонарики и визитницы для карт.

Ранее сообщалось, что светящиеся заяц и медведь появятся в райцентре Карелии.

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