Дефицит печатной бумаги грозит прекратить выпуск газет в Финляндии

Каждая пятая финская газета выходит на российской бумаге.

В ближайшие недели в Финляндии может прекратится выпуск бумажных газет. Как пишет Yle со ссылкой на исполнительного директора Союза медиа Юкку Холмберга, в стране возник дефицит печатной бумаги, который возник из-за дисбаланса спроса и предложения, длительной забастовки работников концерна UPM и ситуации на Украине.

В прошлом году на европейском рынке газетная бумага стоила 390 евро за тонну, сейчас цена поднялась до 670 евро. В настоящее время газетная бумага производится в Финляндии только на заводе UPM в Ямсянкоски. До начала забастовки работников завода около 20 % финских газет печатались на российской бумаге. Однако после обострения обстановки на Украине импорт бумаги из России прекратился.

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat уже объявила о сокращении объема еженедельного приложения, которое выходит по выходным.