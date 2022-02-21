890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
Сегодня 14:44
Грузовик коммунальных служб сбил двух женщин в Петрозаводске 1
Сегодня 09:10
Утром в Петрозаводске загорелся маршрутный автобус (ВИДЕО) 3
Сегодня 09:19

Деятели культуры поддержали проект о традиционных ценностях

Новости. Общество
20:30, 24 Февраля 2022
фото: © Городской дом культуры / ВК

Новости партнеров

Более ста деятелей культуры выступили в поддержку проекта о традиционных ценностях.

Более ста деятелей культуры РФ, в частности, президент Гильдии актёров кино Сергей Никоненко, народный артист России Николай Лебедев, худрук Малого театра Юрий Соломин, направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, выразив поддержку проекту Основ государственной культурной политики и необходимым поправкам, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, народный артист России Николай Бурляев.

Проект был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва во взаимодействии с экспертами. В январе документ был опубликован на портале нормативных актов. В профессиональной среде прозвучало множество критических замечаний. В частности, более 30 российских кинематографистов, среди которых режиссеры Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов, заслуженный артист РФ Данила Козловский, подписали обращение министру культуры РФ Ольге Любимой, выразив обеспокоенность возможностью принятия проекта указа. Против также выступили ведущие театры России и председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. Минкультуры приостановило общественные обсуждения указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«В последние десятилетия в нашем обществе сформировалась агрессивная антикультура, за государственные средства глумящаяся над тем, что свято для большинства наших соотечественников, — над традиционными устоями, верой, семьёй, историей, наследием классического искусства… Удивляет безответственность определённой группы деятелей театра, кино, телевидения, художников, музыкантов, продюсеров, использующих прибыль от государственного финансирования на выражение своего пренебрежения к нашей стране и её культуре. Без принятых Основ государственной культурной политики и необходимых поправок, без провозглашения реального суверенитета позитивной культурной политики процесс деградации великой русской культуры не остановить», — говорится в тексте письма, направленного президенту.

Упоминается, что «вседозволенное „творчество“, разрушающее традиции, ниспровергающее нравственные идеалы, смертельно опасно для государства».

Бурляев рассказал РИА Новости, что указ президента об Основах государственной культурной политики был подписан в декабре 2014 года. Указ разрабатывался почти год при участии порядка тысячи деятелей культуры. Народный артист отметил, что спустя семь лет с момента его подписания появилась необходимость поправок, которые бы конкретизировали то, что ранее подвергалось критике со стороны некоторых деятелей культуры.

«Они (деятели культуры) выступили против того, чтобы подобные поправки к указу утверждались. Они опасаются того, что это якобы вводится цензура, но о цензуре в данных поправках вообще нет речи… Мне уже 75 лет, 62 из них я занимаюсь творчеством. Я прошел через политическую цензуру, и я первый, кто будет против политической цензуры, но многие годы общественность России, деятели культуры, Госдума, Совфед, Общественная палата, Общественный совет при Минкультуры поднимали вопрос о необходимости общественного контроля», — отметил Бурляев.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества дополнил, что контроль необходим, именно поэтому 110 деятелей культуры сочли нужным обратиться к Путину с поддержкой темы продолжения обсуждения поправок к Основам. «Это не 10-20 подписей, как у наших оппонентов, а 110 подписей реально выдающихся деятелей культуры и всех видов искусства… Там все творцы, доказавшие своей жизнью свой талант», — отметил Бурляев.

Письмо поддержали такие культурные деятели РФ, как народные артисты России Дмитрий Певцов, Валерий Баринов, Олег Митяев, Александр Пашутин, Аристарх Ливанов, Виктор Раков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

22.02.2022 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 10
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 13
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»