Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:25, 18 Мая 2018

Действия конкурсного управляющего ГУП "Мост" проверит прокуратура Карелии

По теме

На качество школьного питания можно пожаловаться в Роспотребнадзор
18.05.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
18.05.18 07:55
В Карелии из-за серьезных нарушений требований пожарной безопасности закрыли Дом культуры
18.05.18 07:25
Все новости
Загрузка...

Власти республики попросили прокуратуру проверить действия конкурсного управляющего ГУП "Мост" Константина Сенина.

"Судьба ГУП "Мост" была решена, наверно, давно. Все второе полугодие 2017 года мы пытались спасти ГУП "Мост" и при всей сложной истории мы искали реальных, прозрачных, дееспособных инвесторов. Все три серьезных инвестора, которые приезжали, к сожалению, в силу разных причин не нашли в себе сил и уверенности вложить инвестиции, попытаться спасти компанию", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании 17 мая.

В настоящее время компания проходит процедуру банкротства, назначен конкурсный управляющий Константин Сенин.

"На наш взгляд, управляющий должен действовать в соответствии с законом. У нас есть определенные сомнения, что таковое имеет место быть. Поэтому некоторое время назад я обратился к прокурору республики с просьбой провести серьезную прокурорскую проверку на предмет соответствия действий или бездействий управляющего всем процедурам", - сказал Артур Парфенчиков.

Ведомство даст оценку, почему при наличии имущественного комплекса, который стареет и теряет в цене, ситуация не меняется. Прокуратура имеет право осуществлять надзор за действием конкурсного управляющего.

 

По теме

На качество школьного питания можно пожаловаться в Роспотребнадзор
18.05.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
18.05.18 07:55
В Карелии из-за серьезных нарушений требований пожарной безопасности закрыли Дом культуры
18.05.18 07:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Joker
2018-05-18 08:29:18
А действия тех, кто довёл "Мост" до банкротства будут проверятся ??? Вот куда в первую очередь должна обратить свой взгляд и направить все свои немалые силы прокуратура ! Только тогда можно будет поверить в справедливость !
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
14.05.2018, 22:00
Названы катастрофические последствия употребления алкоголя и табака

Аналитика

17.05.2018 13:02
Обществоведение
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
Спустя почти полгода трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений Петрозаводска подвела итоги работы за прошлый год.
"Вы мне никто!" 12
16.05.2018 13:17
Споры идут, а денег нет 4
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 8
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске
17.05.2018 16:22
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»