Действия конкурсного управляющего ГУП "Мост" проверит прокуратура Карелии

Власти республики попросили прокуратуру проверить действия конкурсного управляющего ГУП "Мост" Константина Сенина.

"Судьба ГУП "Мост" была решена, наверно, давно. Все второе полугодие 2017 года мы пытались спасти ГУП "Мост" и при всей сложной истории мы искали реальных, прозрачных, дееспособных инвесторов. Все три серьезных инвестора, которые приезжали, к сожалению, в силу разных причин не нашли в себе сил и уверенности вложить инвестиции, попытаться спасти компанию", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании 17 мая.

В настоящее время компания проходит процедуру банкротства, назначен конкурсный управляющий Константин Сенин.

"На наш взгляд, управляющий должен действовать в соответствии с законом. У нас есть определенные сомнения, что таковое имеет место быть. Поэтому некоторое время назад я обратился к прокурору республики с просьбой провести серьезную прокурорскую проверку на предмет соответствия действий или бездействий управляющего всем процедурам", - сказал Артур Парфенчиков.

Ведомство даст оценку, почему при наличии имущественного комплекса, который стареет и теряет в цене, ситуация не меняется. Прокуратура имеет право осуществлять надзор за действием конкурсного управляющего.