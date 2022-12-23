Действия неаккуратного водителя в Петрозаводске привели к травмам сразу четырех его пассажирок

В ночь на 24 декабря в столице Карелии водитель отправил свой Nissan в кювет, травмы получили четыре женщины.

В 01.53 вблизи дома №15 по Ключевскому шоссе произошло ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.



52-летний водитель Nissan допустил занос автомобиля. Иномарка опрокинулась.



В результате ДТП травмы получили четыре пассажирки: 62-летняя, 48-летняя петрозаводчанки и две женщины 44 лет - пассажиры автомобиля Nissan.



По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства выясняются.