Декабрь в Карелии стал самым теплым с 1936 года

Температура воздуха в последний месяц 2022 года в Карелии была на 5-8℃ выше средних многолетних значений, но это не рекорд.

По данным карельского гидрометцентра, в 1936 году температура воздуха в Карелии в декабре повышалась до +6℃.

В последние дни погодные условия на территории Карелии формировались под влиянием атлантического циклона «Франциска». Он принес снегопады, ледяные дожди и гололеду.