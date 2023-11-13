Декоративные лампы установили в одном из петрозаводских скверов

Объект, благоустроенный в этом году по программе «Комфортная городская среда», стал безопаснее.

В Петрозаводске модернизировали наружное освещение в сквере Машиностроителей, сообщили в паблике городской администрации 14 ноября.





Как отметили в группе, объект, благоустроенный в этом году по программе «Комфортная городская среда», стал безопаснее.

«Петрозаводские энергетические системы» установили 22 декоративные светодиодные лампы, предназначенные для парков и скверов. Подрядчик покрасил торшерные опоры, а также отрегулировал уровень наклона и заменил узлы крепления фонарей.

В источнике напомнили, что в этом году в сквере Машиностроителей установили также игровое оборудование, тренировочный комплекс и скамейки со спинками.