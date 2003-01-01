Декоративный гибрид боярышника и рябины высадили возле Петрозаводской консерватории

Улицу Ленинградскую в столице Карелии украсили саженцы гранатной рябины.

Газон возле Петрозаводской государственной консерватории украсили 7 саженцев декоративного гибрида боярышника и рябины, более известного под именем рябины гранатной, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола». Дорожники высадили растения совместно с сотрудниками городской администрации.

— Этот сорт — одно из достижений легендарного селекционера Ивана Мичурина. (…) Как отмечают специалисты, плоды гибрида рябины не обладают выраженным горьким вкусом, поэтому их главная ценность заключается в декоративных качествах: гроздья крупных темно-красных ягод, которые остаются на ветвях до начала зимы, становятся ярким акцентом осеннего пейзажа, — отметили в учреждении.

По словам экспертов, саженцы вырастут до 3-4 метров в высоту и будут радовать взор горожан не одно десятилетие.

